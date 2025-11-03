PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Simmern/WW (ots)

Am 03.11.2025 um 16:05 Uhr wurde der Polizei in Montabaur ein PKW-Fahrer gemeldet, der die Kreisstraße 113 zwischen Simmern und Neuhäusel in Schlangenlinien befuhr. Der Fahrer war auch zuvor schon durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrzeugführer mit 1,31 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte muss nun mit einem Fahrerlaubnisentzug rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 14:24

    POL-PDMT: Ingewahrsamnahme einer Brandstifterin

    Montabaur (ots) - Am 02.11.2025 um 07:45 Uhr wurde die Polizei in Montabaur über eine Randaliererin in der Innenstadt von Montabaur informiert. Wenig später erfolgte eine weitere Mitteilung, dass in der Bahnhofstraße mehrere Mülltonnen an einer Gebäudewand lichterloh brannten. Eine sofort entsandte Streife nahm die 35-jährige Beschuldigte noch in Tatortnähe vorläufig fest. Die verständigte Feuerwehr konnte den ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 13:29

    POL-PDMT: Anrufwelle von Schockanrufen im Bereich der PI Westerburg

    Westerburg (ots) - Aktuell kommt es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg, insbesondere im Bereich Westerburg und Höhn, zu einer Häufung sogenannter Schockanrufe. Hierbei gaben sich die Anrufer in den bisher bekannten Fällen zumeist als Polizeibeamte aus und schilderten den Angerufenen anschließend, dass eine ältere Frau in einer Nachbarstraße ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 13:17

    POL-PDMT: Diebstahl aus geparktem PKW

    Bad Marienberg (Westerwald) (ots) - Am Samstag, 01.11.2025 kam es in der Zeit von 06:30 bis 10:30 Uhr zum Diebstahl aus einem PKW in Bad Marienberg, Gartenstraße. Dort wurde aus einem am Fahrbahnrand geparkten und verschlossenen PKW Marke Opel eine Schleifmaschine sowie Bargeld entwendet. Der PKW wurde vermutlich mit elektronischen Mitteln durch bislang unbekannte Täter geöffnet, die das Fahrzeuginnere gezielt nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren