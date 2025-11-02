PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ingewahrsamnahme einer Brandstifterin

Montabaur (ots)

Am 02.11.2025 um 07:45 Uhr wurde die Polizei in Montabaur über eine Randaliererin in der Innenstadt von Montabaur informiert. Wenig später erfolgte eine weitere Mitteilung, dass in der Bahnhofstraße mehrere Mülltonnen an einer Gebäudewand lichterloh brannten. Eine sofort entsandte Streife nahm die 35-jährige Beschuldigte noch in Tatortnähe vorläufig fest. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen. An dem Gebäude und den Mülltonnen entstanden Schäden im unteren vierstelligen Bereich. Die Beschuldigte, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und sich auf der Durchreise befand, wurde in Gewahrsam genommen. Sie stand bei der Tat unter Marihuana-Einfluss. Bei einer Überprüfung der Kirch- und Bahnhofstraße wurde später festgestellt, dass die Beschuldigte nach Zeugenaussagen mehrere Schilder, Kübel und Kotbeutel umstieß, bzw. durch die Gegend warf. Sollte es weitere Geschädigte geben, können sich diese bei der Polizei in Montabaur melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

