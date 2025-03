Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Senior von Betrügern bestohlen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27. März, 16:46 Uhr) fuhren Beamte zu einem Einsatz anlässlich eines Betruges in die Honigstraße. Dort hatte ein 87-jähriger Duisburger zwei bislang unbekannte Männer in seine Wohnung gelassen, nachdem diese sich als Mitarbeiter seiner Wohnungsgesellschaft ausgegeben hatten. Während einer der Tatverdächtigen ihn in seinem Schlafzimmer abgelenkt habe, habe der andere sich im Wohnzimmer umgesehen und mehrere Gegenstände entwendet.

Nachdem die beiden die Wohnung wieder verlassen hatten, überprüfte der Senior seine Geldverstecke und stellte fest, dass unter anderem eine Geldkassette sowie ein Sparbuch gestohlen worden waren. Der Geschädigte beschreibt die beiden Unbekannten wie folgt:

1.Person

- ca. 160 cm - kurze gegelte Haare - dunkel Jacke und Hose

2.Person

- ca. 180 cm - schlanke Figur - dunkle Haare und dunkle Jacke

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Die Polizei Duisburg appelliert: Achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Sensibilisieren Sie Ihre Großeltern, Eltern und Nachbarn. Halten Sie die Augen offen, wenn in Ihrem Wohngebiet vermehrt dubiose Mitarbeiter von verschiedenen Firmen von Tür zu Tür gehen. Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Aktivitäten lieber einmal mehr Verwandte, Nachbarn oder auch die Polizei um Hilfe zu rufen.

