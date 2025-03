POL-DU: Marxloh: Totalschaden nach Verkehrsunfall

Duisburg (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am frühen Mittwochmorgen (26. März, 5:10 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Herwarthstraße ausgerückt. Dort kam es zu einem Feuer in einer leerstehenden Erdgeschosswohnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und retteten die Hausbewohner. Sanitäter behandelten drei Menschen vor Ort. Eine 35-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein ...

