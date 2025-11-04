Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wallmerod - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Motorradfahrer

Montabaur (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Gemarkung 56414 Wallmerod zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motoradfahrer. Der 67-jährige Motoradfahrer aus der VG Westerburg befuhr mit seinem Motorrad die B8 von Herschbach kommend in Fahrtrichtung Wallmerod. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Den Umständen entsprechend erlitt der Motorradfahrer Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

