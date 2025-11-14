PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zaun im Kurpark mit rechten Parolen beschmiert

Werl (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag (13. November), dass im Kurpark in Werl ein Zaun beschmiert worden sei. Vor Ort stellten Beamte fest, dass im oberen Bereich des Metallzauns mit weißer Farbe die nationalsozialistischen und volksverhetzenden Parolen "Deutschland den Deutschen" sowie "Arbeit macht frei" aufgebracht wurden. Zudem klebte daran ein Aufkleber, der augenscheinlich das Stadtwappen von Dortmund zeigte.

Der Staatsschutz wurde über den Sachverhalt informiert. Zeugen, die Angaben zu den Schmierereien oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
  • 14.11.2025 – 07:36

    POL-SO: Nachbarin schlägt Einbrecher in die Flucht

    Soest (ots) - Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Donnerstagabend (13. November) wahrscheinlich einen Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Hauptlinder Weg in Soest. Die Frau bemerkte gegen 18:30 Uhr ungewöhnliche Geräusche und sah dann, wie zwei unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung aufhebelten. Als sie die beiden ansprach, ergriffen sie die Flucht, noch bevor sie in die Wohnung ...

  • 13.11.2025 – 13:40

    POL-SO: 30-jähriger Tatverdächtiger nach Serie von Einbrüchen festgenommen

    Warstein (ots) - Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte am heutigen Donnerstag (13. November) ein 30-jähriger Mann aus Warstein festgenommen werden, der im Verdacht steht, für eine Serie von Einbrüchen verantwortlich zu sein. Dem Tatverdächtigen werden bislang 16 Einbrüche in Wohnhäuser im Stadtgebiet Warstein zur Last gelegt. Bei den Taten ...

