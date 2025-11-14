Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zaun im Kurpark mit rechten Parolen beschmiert

Werl (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag (13. November), dass im Kurpark in Werl ein Zaun beschmiert worden sei. Vor Ort stellten Beamte fest, dass im oberen Bereich des Metallzauns mit weißer Farbe die nationalsozialistischen und volksverhetzenden Parolen "Deutschland den Deutschen" sowie "Arbeit macht frei" aufgebracht wurden. Zudem klebte daran ein Aufkleber, der augenscheinlich das Stadtwappen von Dortmund zeigte.

Der Staatsschutz wurde über den Sachverhalt informiert. Zeugen, die Angaben zu den Schmierereien oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell