FW-Radolfzell: Wohnungsbrand auf der Mettnau

Radolfzell (ots)

Am Abend des 29. Oktober wurde die Feuerwehr Radolfzell zu einem Einsatz in die Strandbadstraße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war Feuerschein und Rauch aus einem Fenster gemeldet worden. Patienten einer benachbarten Kur-Klinik hatten den Brand entdeckt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Feuer in einer Wohnung im 1.OG festgestellt. Da unklar war, ob sich der Bewohner noch in der Wohnung befindet, wurde die Wohnung von Einsatzkräften unter Atemschutz abgesucht.

Glücklicherweise konnten keine Personen in der Wohnung gefunden werden. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht und die in Folge des Brands nicht mehr bewohnbare Wohnung mit einem Belüftungsgerät vom Brandrauch befreit. Verletzte gab es bei dem Einsatz nicht zu beklagen. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell