PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Radolfzell mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Havariertes Segelboot durch Sturm

FW-Radolfzell: Havariertes Segelboot durch Sturm
  • Bild-Infos
  • Download

Radolfzell (ots)

Während der starken Sturmböen mussten DLRG und Feuerwehr am 23.10.2025 gegen 17:40 Uhr zu einem Einsatz auf den Untersee in Höhe der Mettnauspitze ausrücken. Ein Segelboot war gekentert und zwei Personen befanden sich im Wasser.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG konnten die beiden Personen schnell an Bord der Einsatzboote nehmen. Das gekenterte Boot wurde gesichert und in einen Hafen geschleppt.

Die beiden Personen wurden an Land vom Rettungsdienst untersucht, waren lediglich leicht unterkühlt und konnten den Heimweg eigenständig antreten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Radolfzell
Telefon: 07732 / 981760
E-Mail: info@feuerwehr-radolfzell.de
https://www.feuerwehr-radolfzell.de

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Radolfzell mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Radolfzell
Weitere Meldungen: Feuerwehr Radolfzell
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren