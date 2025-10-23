Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Havariertes Segelboot durch Sturm

Radolfzell (ots)

Während der starken Sturmböen mussten DLRG und Feuerwehr am 23.10.2025 gegen 17:40 Uhr zu einem Einsatz auf den Untersee in Höhe der Mettnauspitze ausrücken. Ein Segelboot war gekentert und zwei Personen befanden sich im Wasser.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG konnten die beiden Personen schnell an Bord der Einsatzboote nehmen. Das gekenterte Boot wurde gesichert und in einen Hafen geschleppt.

Die beiden Personen wurden an Land vom Rettungsdienst untersucht, waren lediglich leicht unterkühlt und konnten den Heimweg eigenständig antreten.

