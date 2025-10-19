Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Rauchentwicklung im Führerstand eines Zuges

Radolfzell (ots)

Am Samstag, 18.10.2025 wurde die Feuerwehr an den Bahnhof Radolfzell gerufen. Gemeldet war ein Brand im Führerstand eines Zuges. Vor Ort stellte sich die Situation weniger dramatisch dar. Im gesamten Zug war Brandgeruch wahrnehmbar, während es im Führerstand zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen war. Der Personal der Bahn hatten den Zug bereits vorbildlich geräumt, sodass sich keine Reisenden mehr im Zug befanden. Die Suche nach der Ursache für den Brandgeruch stellte sich als sehr langwierig heraus, es wurden sämtliche Bereiche aller Waggons mittels Wärmebildkameras abgesucht. Letztendlich konnte im Bereich des Führerstandes ein kleiner Schwelbrand an einem elektrischen Bauteil festgestellt werden. Dieser war nach dem Stromlosschalten des Zuges bereits von selber erloschen, sodass keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig waren. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

