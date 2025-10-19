Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: PKW-Brand droht auf Gebäude überzugreifen

Radolfzell (ots)

Die Feuerwehr Radolfzell wurde am 19.10.2025 um 06.40 Uhr zu einem Brand in der Haselbrunnstraße alarmiert. Ein PKW stand in Flammen und der Brand drohte, auf ein benachbartes Wohnhaus sowie eine Garage überzugreifen. Der Brand wurde mit einem C-Rohr durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Das benachbarte Gebäude wurde von innen und außen kontrolliert. Glücklicherweise fand keine Brandausbreitung auf das Gebäude statt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell