FW-Radolfzell: Katamaran in Not

Radolfzell (ots)

Am 20.07.2025 um 20:27 Uhr wurden Feuerwehr und DLRG zu einem Einsatz im Bereich Gaienhofen-Hemmenhofen gerufen, nachdem ein Katamaran in Not geraten war. Das dort vorherrschende Unwetter mit starken Stumböen hatte das Boot in Schwierigkeiten gebracht.

Aufgrund des in Radolfzell stattfinden Hausherrenfestes befand sich das Feuerlöschboot sowie ein Einsatzboot der DLRG bereits im Rahmen der Sicherheitswache auf dem See. Dies ermöglichte eine sofortige Anfahrt zur Einsatzstelle.

Das Feuerlöschboot entdeckte den Katamaran im Bereich Steckborn und stellte fest, dass dieser bereits am Ufer war. Die Besatzung des Katamarans war unverletzt und benötigte keine weitere Hilfe.

