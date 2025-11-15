PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Lippstadt (ots)

Bei Dämmerung und Regen ereignete sich am Freitag, 14.11.2025, gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Lippstadt, als ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer aus Schwerte beim Rechtsabbiegen von der Stirper Straße auf die Overhagener Straße einen 27-jährigen Lippstädter übersah, der mit seinem Rennrad auf dem Radweg entlang der Stirper Straße unterwegs war und zeitgleich die Overhagener Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer glücklicherweise nur leicht verletzte. Am Pkw entstand kein Sachschaden, das Fahrrad wurde leicht beschädigt. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
