Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw ausgebrannt, Fahrer verletzt

Warstein (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Einsatzort in Warstein-Allagen auf der Möhnestraße könnte ein technischer Defekt die Ursache für einen Pkw-Brand sein, der am 15.11.2025 gegen 13:20 Uhr einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auslöste. Während der Fahrt entstand an dem von einem 49-jährigen Warsteiner gelenkten Mercedes im Motorraum ein Feuer, das trotz mehrerer Löschversuchen des Fahrers zunächst mit Wasser und anschließend mit einem ihm von herbeieilenden Zeugen überreichten Feuerlöscher, nicht signifikant eingedämmt werden konnte. Bei seinen Löschversuchen vor Eintreffen der Feuerwehr verletzte sich der Fahrer erheblich an den Händen und wurde anschließend vom Rettungsdienst einer Unfallklinik zugeführt. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell