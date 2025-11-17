Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Elektrofirma - Täter erbeuten Maschinen und mehr

Welver (ots)

Der Sitz einer Elektrofirma an der Straße "Am Bierbäumchen" in Welver-Scheidingen war in der Zeit zwischen Freitag (14. November), 18 Uhr, und Samstag (15. November), 6 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die unbekannten Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in das Gebäude und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen diverse Werkzeuge und Maschinen sowie Kabel und Kupfer in einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Darüber hinaus wurde ein Anhänger vom Firmengelände gestohlen.

In den Hallen der Firma sowie in einem Firmenfahrzeug wurden Pulverfeuerlöscher entleert, mutmaßlich um Spuren zu beseitigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell