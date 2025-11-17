Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamlienhaus

Bad Waldliesborn (ots)

Amm gestrigen Sonntag (16.11.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Kühlige" ein. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 19:40 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf, um sich Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie in sämtlichen Räumen die Schubladen und Schränke. Einen Tresor mit unbekanntem Inhalt und Schmuck in unbekannter Höhe ließen die Täter mitgehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 02921/91000 melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell