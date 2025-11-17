Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Don-Bosco-Schule

Bad Waldliesborn (ots)

Bereits in der letzten Woche kam es zu einem Einbruch in die Don-Bosco-Schule in der Holzstraße. In der Zeit zwischen dem 13.11.2025, 17 Uhr und dem 14.11.2025, 05:45 Uhr, schlugen derzeit unbekannte Täter ein Loch in eine Glastür. Durch das entstandene Loch konnte die Türverriegelung geöffnet und das Hauptgebäude betreten werden. In mehreren Klassenräume wurden die Bürocontainer aufgebrochen. Auch in ein Nebengebäude brachen die Täter nach aufhebeln einer Fluchttür ein. Auf der Suche nach Beute durchsuchten sie mehrere Räume. Zur Zeit können keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden. Der angerichtete Schaden war jedoch enorm. Verschlossene Innenraumtüren wurden gewaltsam geöffnet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

