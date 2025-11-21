PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gerolstein-Lissingen (ots)

Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 09:55 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 410 zwischen Gerolstein und Lissingen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine aus Richtung Müllenborn kommende Fahrzeugführerin beabsichtigte von der L24 auf die B410 aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der B410 aus Richtung Gerolstein in Richtung Lissingen fahrenden Fahrzeugführerin.

Durch den Aufprall war eines der Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eine 30 Jahre alte Unfallbeteiligte wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Gerolstein sowie die Polizeiwache Gerolstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 21.11.2025 – 09:12

    POL-PDWIL: verstorbene Person in der Lieser entdeckt

    Wittlich (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Kriminalinspektion und Polizeiinspektion Wittlich: Am 20.11.2025 um 17:12 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich von einem Passanten die Mitteilung, dass er eine offenbar leblose Person im Wasser treibend in der Lieser in Wittlich im Bereich der Trierer Straße festgestellt habe. Umgehend wurden Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 06:31

    POL-PDWIL: Fund eines Fahrrades

    Altrich (ots) - Am 20.11.2025 gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über ein offenbar herrenloses Fahrrad im Bereich des Fahrradwegs an der Landstraße 52 im Bereich Altrich. Das Fahrrad, ein Fischer Alu Mountainbike in der Farbe schwarz-silber konnte aufgefunden werden. Es ergaben sich vor Ort keinerlei Hinweise auf eine Gefahrenlage oder strafbares Verhalten. Das Fahrrad wurde sichergestellt und in der Folge dem Fundbüro übergeben. Rückfragen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 01:27

    POL-PDWIL: Diebstahl Pfeilwegweiser

    Wallersheim (ots) - Im Zeitraum 31.10.2025 bis 06.11.2025 wurde in der Ortslage Wallersheim durch bislang unbekannte Täter der Pfeilwegweiser Richtung Schönecken/Hersdorf entwendet. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
