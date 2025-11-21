Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gerolstein-Lissingen (ots)

Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 09:55 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 410 zwischen Gerolstein und Lissingen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine aus Richtung Müllenborn kommende Fahrzeugführerin beabsichtigte von der L24 auf die B410 aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der B410 aus Richtung Gerolstein in Richtung Lissingen fahrenden Fahrzeugführerin.

Durch den Aufprall war eines der Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eine 30 Jahre alte Unfallbeteiligte wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Gerolstein sowie die Polizeiwache Gerolstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell