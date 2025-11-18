Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen zu Böllerwürfen in Wathlingen

Wathlingen (ots)

In den vergangenen Wochen ist es in Wathlingen zu Vorfällen mit Böllern bzw. Feuerwerkskörpern gekommen. Anwohner hatten in der Nacht vom 15. auf den 16.11. eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die sich im Bereich der Bahntrasse aufhielten und dort Lärm verursachten. Die Polizei kontrollierte die Gruppe, konnte den 14- bis 17-jährigen aber keine Straftaten zuordnen. In der gleichen Nacht warfen Unbekannte in der Straße Am Bahnhof in Wathlingen einen Böller in einen Garten, hierbei entstand kein Schaden. Am 01.11. warfen Unbekannte in der Lönsstraße einen Böller in einen Briefkasten, es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. In der Nacht von Sonntag (16.11.) auf Montag (17.11.) ist es erneut zu einem Vorfall mit Böllern gekommen. Unbekannte warfen mehrere Knallkörper in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hänigser Straße. Verletzt wurde niemand, ob ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Die Bewohner des Hauses haben den Knall nicht bemerkt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet im Zusammenhang mit diesen Ereignissen um Zeugenhinweise. Wer in den vergangenen Tagen und Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144 49546-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei nimmt den Vorfall außerdem zum Anlass, eindringlich vor dem unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zu warnen. Böller und Feuerwerkskörper sind keine Spielzeuge. Unsachgemäße Handhabung kann schwerwiegende Folgen haben, wie zuletzt bei einem Brand eines Balkons im Celler Stadtteil Vorwerk. Außerdem ist der Besitz und das Zünden bestimmter Böller außerhalb der Silvesterzeit gesetzlich verboten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell