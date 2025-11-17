Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallfluchten in Wathlingen - Zeugen gesucht

Wathlingen (ots)

In der Nacht vom 13.11. auf den 14.11.2025 ist es in der Knappenstraße in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Opel im Bereich des linken vorderen Kotflügels stark beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 17. Dort hatte ihn die Besitzerin am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr abgestellt. Als sie am Morgen des 14.11.2025 gegen 08:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie die Beschädigung fest. Es liegen derzeit keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug vor. Der Schaden liegt bei zirka 3.500 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich bereits am Donnerstag, 30.10.2025 im Bereich der Zufahrt zu einem Supermarkt in der Nienhagener Straße in Wathlingen. Hier wollte ein 55-jähriger gegen 18:10 Uhr mit seinem KIA von dem Parkplatz herunterfahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Radfahrer, der ohne Licht auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad, wobei der Radfahrer stürzte und sich nach einem kurzen Gespräch mit dem KIA-Fahrer vom Unfallort entfernte. An dem Auto entstand ein Schaden von zirka 500 Euro. Ob der Radfahrer bei dem Unfall verletzt worden ist, ist nicht bekannt. Der Radfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen in Verbindung zu setzen. Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144- 495460 in Verbindung zu setzen.

