Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken gegen Zaun gefahren

Celle (ots)

Betrunken gegen Zaun gefahren

Der 54 Jahre alte Fahrer eines Skoda befuhr gestern Abend (16.11.2025) gegen 21:15 Uhr die Lüneburger Heerstraße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung Prinzengarten wollte er nach rechts abbiegen und fuhr hierbei gegen eine Mauer bzw. einen Zaun. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten bei dem Mann eine leichte Alkoholisierung fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an Auto, Zaun und Mauer liegt bei zirka 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell