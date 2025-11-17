Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autos in Celle aufgebrochen

Celle (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15.11.2025, 17:30 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr ist es im Stadtgebiet von Celle zu mehreren PKW-Aufbrüchen gekommen. In einem Fall verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem Ford, der in der Otto-von-Boehn-Straße stand. Entwendet wurden hier eine Tasche und Bargeld. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zwei weitere Fälle ereigneten sich im Eilensteg in Altencelle. Hier schlugen die Täter jeweils die Seitenscheibe an einem Skoda und einem Ford ein und durchwühlten das Innere der Fahrzeuge. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Auch hier liegt der Schaden jeweils im dreistelligen Bereich. Wer verdächtige Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

