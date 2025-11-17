Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall in Eldingen - junger Fahrer leicht verletzt

Eldingen (ots)

Am Sonntagmittag (16.11.2025) hat sich in Eldingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 18jähriger fuhr gegen 12 Uhr mit seinem VW die L382 aus Eldingen kommend in Richtung Luttern. Auf dieser Strecke kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überfuhr ein kleines Feld und kam schließlich an einem großen Busch zum Stehen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 6.000 Euro.

