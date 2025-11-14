Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ermittlungen nach Angriff auf Seniorin

Celle (ots)

Im Laufe des gestrigen (13.11.2025) Nachmittages hat die Polizei Celle im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine 70 Jahre alte Frau am Mittwoch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittler konnten nun den Tatort identifizieren. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Dame am Mittwoch vermutlich im Bereich der Lachtebrücke gegen 16 Uhr von dem unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Von dem unbekannten Mann liegt mittlerweile eine Personenbeschreibung vor:

- Zirka 30 bis 40 Jahre alt

- Schlanke Statur

- Zirka 170 cm groß

- Kein Bart, hervortretende Wangenknochen

- Dunkle Augen

- Dunkle Haare

- Dunkle Kleidung

Der Tatort liegt in der Nähe von dem Ort, an dem die Seniorin am Mittwochabend von Polizeikräften angetroffen worden war. Unter anderem waren bei den Maßnahmen auch Polizeispürhunde im Einsatz. Eine im Rahmen der Suche aufgefundene Bauchtasche hat nach bisherigen Erkenntnissen keinen Bezug zu der Tat. Zu der Angriff auf die 70-jährige sind in der Zwischenzeit einige Hinweise eingegangen, deren Relevanz nun geprüft wird. Nach wie vor bittet die Polizei Celle aber um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittlungen dauern an.

