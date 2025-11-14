PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ermittlungen nach Angriff auf Seniorin

Celle (ots)

Ermittlungen nach Angriff auf Seniorin

Im Laufe des gestrigen (13.11.2025) Nachmittages hat die Polizei Celle im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine 70 Jahre alte Frau am Mittwoch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittler konnten nun den Tatort identifizieren. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Dame am Mittwoch vermutlich im Bereich der Lachtebrücke gegen 16 Uhr von dem unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Von dem unbekannten Mann liegt mittlerweile eine Personenbeschreibung vor:

   -	Zirka 30 bis 40 Jahre alt
   -	Schlanke Statur
   -	Zirka 170 cm groß
   -	Kein Bart, hervortretende Wangenknochen
   -	Dunkle Augen
   -	Dunkle Haare
   -	Dunkle Kleidung

Der Tatort liegt in der Nähe von dem Ort, an dem die Seniorin am Mittwochabend von Polizeikräften angetroffen worden war. Unter anderem waren bei den Maßnahmen auch Polizeispürhunde im Einsatz. Eine im Rahmen der Suche aufgefundene Bauchtasche hat nach bisherigen Erkenntnissen keinen Bezug zu der Tat. Zu der Angriff auf die 70-jährige sind in der Zwischenzeit einige Hinweise eingegangen, deren Relevanz nun geprüft wird. Nach wie vor bittet die Polizei Celle aber um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:39

    POL-CE: Streit und körperliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Celle

    Celle (ots) - Gestern Nachmittag (13.11.2025)ist es in der Bahnhofstraße in Celle zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei gerieten nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16:20 Uhr vor einem Kiosk zwei Männer (29 und 54 Jahre alt) und eine 36-jährige Frau zunächst in Streit. Was der Auslöser dieses Streits war, ist derzeit unklar. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:22

    POL-CE: Seniorin bei den Dammaschwiesen angegriffen

    Celle (ots) - Im Zusammenhang mit der gestern (12.11.2025) vermissten Seniorin haben sich nun neue Erkenntnisse ergeben. Die orientierungslose 70-jährige war gestern am frühen Abend nach kurzer Suche durch Polizeikräfte im Bereich der Dammaschwiesen in Celle angetroffen worden. Heute nahm die Seniorin Kontakt mit der Polizei und schilderte, dass sie gestern Nachmittag gegen 16 Uhr im Bereich der Dammaschwiesen von ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:53

    POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Celle (ots) - Gestern (12.11.2025) ist es in der Fuhrberger Straße in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Radfahrerin befuhr gegen 10:50 Uhr aufgrund einer baustellenbedingten Sperrung des Geh- und Radweges die Fahrbahn der Fuhrberger Straße. Hier stieß sie mit dem Daimler eines 64-jährigen zusammen und stürzte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren