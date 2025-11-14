Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Streit und körperliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Celle

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (13.11.2025)ist es in der Bahnhofstraße in Celle zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei gerieten nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16:20 Uhr vor einem Kiosk zwei Männer (29 und 54 Jahre alt) und eine 36-jährige Frau zunächst in Streit. Was der Auslöser dieses Streits war, ist derzeit unklar. Im weiteren Verlauf gerieten die Parteien dann auch körperlich aneinander, dabei wurden die Frau und der 54-jährige leicht verletzt. Der genaue Tathergang konnte vor Ort nicht ermittelt werden, die Frau wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

