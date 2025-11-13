PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Turnhalle

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 11.11.2025 auf Mittwoch, 12.11.2025 versucht, in die Turnhalle der Grundschule Hehlentor einzubrechen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter im Zeitraum zunächst erfolglos, in den Turnhallentrakt in der Harburger Straße zu gelangen. Dann verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Vorraum der Turnhalle. Ob dort etwas entwendet worden ist, steht noch nicht fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 07:51

    POL-CE: Orientierungslose Seniorin wohlbehalten aufgefunden

    Celle (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Polizei Celle über eine orientierungslose 70-jährige Frau informiert, die im Bereich der Dammaschwiesen umherirrte. Der Hinweis kam gegen 17:50 Uhr von ihrem Neffen, der mitteilte, dass seine Tante sich auf einem Feld in der Nähe eines Flusses befinde und offensichtlich die Orientierung verloren habe. Da die Frau ausschließlich Polnisch spricht, wurde über einen ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:58

    POL-CE: Frau bei Unfall leicht verletzt

    Bergen (ots) - Eine 66 Jahre alte Frau befuhr gestern (11.11.2025) mit ihrem Ford die B3 aus Bergen kommend in Richtung Offen. Auf dieser Strecke kam sie gegen 13:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:46

    POL-CE: Diebstahl eines VW-Busses

    Hambühren (ots) - Gestern (11.11.2025) ist es in Hambühren zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Der grüne VW T4 stand verschlossen auf einer Parkfläche in der Straße "Im Gehäge" in Hambühren. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:25 wurde es von unbekannten Tätern entwendet. Auffällig sind an dem älteren Fahrzeug großflächige Lackabblätterungen im Bereich der Motorhaube. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Der Schaden liegt bei zirka 7.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren