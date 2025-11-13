Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Turnhalle

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 11.11.2025 auf Mittwoch, 12.11.2025 versucht, in die Turnhalle der Grundschule Hehlentor einzubrechen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter im Zeitraum zunächst erfolglos, in den Turnhallentrakt in der Harburger Straße zu gelangen. Dann verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Vorraum der Turnhalle. Ob dort etwas entwendet worden ist, steht noch nicht fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

