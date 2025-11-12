POL-CE: Frau bei Unfall leicht verletzt

Hambühren (ots) - Gestern (11.11.2025) ist es in Hambühren zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Der grüne VW T4 stand verschlossen auf einer Parkfläche in der Straße "Im Gehäge" in Hambühren. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:25 wurde es von unbekannten Tätern entwendet. Auffällig sind an dem älteren Fahrzeug großflächige Lackabblätterungen im Bereich der Motorhaube. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Der Schaden liegt bei zirka 7.000 Euro. ...

