POL-CE: Frau bei Unfall leicht verletzt
Bergen (ots)
Eine 66 Jahre alte Frau befuhr gestern (11.11.2025) mit ihrem Ford die B3 aus Bergen kommend in Richtung Offen. Auf dieser Strecke kam sie gegen 13:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 8.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell