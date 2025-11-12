Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines VW-Busses

Hambühren (ots)

Gestern (11.11.2025) ist es in Hambühren zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Der grüne VW T4 stand verschlossen auf einer Parkfläche in der Straße "Im Gehäge" in Hambühren. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:25 wurde es von unbekannten Tätern entwendet. Auffällig sind an dem älteren Fahrzeug großflächige Lackabblätterungen im Bereich der Motorhaube. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Der Schaden liegt bei zirka 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell