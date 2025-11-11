Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Balkons eines Mehrfamilienhauses

Celle (ots)

Gestern (10.11.2025) Nachmittag ist ein Celle zu einem Brand in der Straße "Vorwerker Platz" gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand gegen 16:40 Uhr auf einem Balkon im Hochparterre des achtstöckigen Gebäudes aus und griff auf die dazugehörige Wohnung über. Durch die Rauchentwicklung wurden diverse weitere Balkone und Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die brandbetroffene Wohnung und eine weitere Wohnung im 6.Obergeschoss sind aufgrund der Brandschäden bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Brandes. Der Schaden wird auf zirka 150.000 Euro geschätzt. Bei der Rettung einer Katze aus der Wohnung im 6. OG wird ein Feuerwehrmann von der Katze gebissen und leicht verletzt. Eine weitere Katze aus der brandbetroffenen Wohnung im Hochparterre wurde durch die Feuerwehr schwerverletzt herausgebracht, erlag dann aber ihren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell