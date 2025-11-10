PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet

Celle (ots)

Am Wochenende ist es in Celle zu mehreren Aufbrüchen von PKW gekommen.

In der Bilderbeckstraße entwendeten unbekannten Täter in der Zeit von Samstag, 08.11.2025 20 Uhr bis Sonntag, 09.11.2025, 12 Uhr aus einem unverschlossenen VW auf einem Hof zwei Parfumflaschen.

In einem weiteren Fall verschafften sich die Täter am Sonntag, 09.11.2025 in der Zeit zwischen 01:45 Uhr und 12:30 Uhr auf bislang unbekannte Art Zugang zu einem VW, der ebenfalls in der Bilderbeckstraße abgestellt war und durchwühlten diesen, entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Ein in der Irisstraße abgestellter Daimler war in der Zeit von Samstag, 08.11.2025 15 Uhr bis Sonntag, 09.11.2025, 11 Uhr das Ziel von Dieben. Hier durchwühlten die Täter das Fahrzeug, entwendet wurde nichts. Im gleichen Zeitraum wurde ein Skoda im Rosenweg durchwühlt. Auch hier wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Ein größerer Schaden ist bei einem PKW-Aufbruch am Sonntag in der Hafenstraße entstanden. Die unbekannten Täter schlugen vermutlich im Zeitraum von 10:20 bis 11:50 Uhr die Scheibe eines Seats auf dem Parkplatz ein, durchwühlten diesen und entwendeten unter anderem diverse technische Geräte sowie eine Kamera. Der Schaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. In allen Fällen bittet die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 um Hinweise, sollte jemand verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hier ein paar Tipps der Polizei zum Thema Autoaufbrüche und Diebstahl von Fahrzeugen:

Fahrzeug immer abschließen - auch in der Garage, im Carport oder in der Einfahrt

Keine Wertsachen (Handy, Laptop, Kamera, Bargeld) sichtbar im Auto liegen lassen

Keine Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hausschlüssel oder andere Adresshinweise im Auto lassen

Fenster, Schiebedach und Türen vollständig schließen

Fahrzeug an belebten, gut beleuchteten Orten abstellen

Keine Wertsachen im Kofferraum aufbewahren

Fahrzeug auch bei kurzen Stopps (z. B. Tankstelle, Rastplatz) nie geöffnet und unbeaufsichtigt lassen

Lenkradkralle oder Gangschaltungssperre verwenden

Alarmanlage und Wegfahrsperre aktivieren

GPS-Tracker oder Fahrzeugortungssystem installieren

Keyless-Go-Schlüssel in einer Funkblocker-Tasche (Faraday Bag) aufbewahren

Fahrzeughersteller-App (z. B. "Find my Car") aktivieren, falls vorhanden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

