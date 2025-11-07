PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Celle (ots)

Gestern Morgen (06.11.2025) hat sich in der Blumlage in Celle ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Ein 14 Jahre altes Mädchen überquerte mit ihrem Rad gegen 07:40 Uhr den Fußgängerüberweg Ecke Blumlage / Herzog-Ernst-Ring. Aus Richtung Innenstadt näherte sich ein Auto und übersah die Schülerin. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin das Mädchen stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer entfernte sich, ohne sich um die junge Radfahrerin zu kümmern. Die Schülerin fuhr noch weiter bis zu ihrer Schule. Von dort wurde die Polizei informiert. Zu dem verursachenden Fahrzeug und dem Fahrer / der Fahrerin ist derzeit nichts Näheres bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

