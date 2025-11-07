PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pritschenwagen in Celle entwendet

Celle (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 05.11.205, 20:45 Uhr bis Donnerstag, 06.11.2025, 06:50 Uhr in der Straße "Am Berge" in Celle ein Fahrzeug entwendet. Dabei handelt es sich um einen drei Jahre alten weißen Transporter/Pritschenwagen des Herstellers Renault Typ Master mit offener Ladefläche. Auf der Ladefläche ist eine große Aluminiumkiste fest verbaut. Der entstandene Schaden liegt bei über 40.000 Euro. Wer in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder das Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

