Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Seniorin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern (05.11.2025) ist es in der Hannoverschen Heerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine 87 Jahre alte Dame gegen 13:20 Uhr mit ihrem PKW von einem Grundstück nach rechts auf die Fahrbahn der Hannoverschen Heerstraße ein. Dabei übersah sie einen LKW und prallte mit diesem zusammen. Der Wagen der Seniorin wurde durch den Aufprall gegen eine Straßenlaterne geschoben und kollidierte dann mit einem Zaun. Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 28 Jahre alte LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von zirka 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

