Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kupferdiebstähle in Hermannsburg

Hermannsburg (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstag, 04.11.2025, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 05.11.2025, 15:00 Uhr an drei Gebäuden in Hermannsburg Kupferrohre entwendet. Die Täter demontierten die Rohre von zwei Gebäuden in der Billingstraße, der dritte Tatort liegt in der Junkernstraße. Der Gesamtschaden liegt bei über 1.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

