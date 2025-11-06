POL-CE: Kupferdiebstähle in Hermannsburg

Winsen (ots) - Heute Morgen ist es in der Schule im Allertal in Winsen zu zwei kleinen Bränden gekommen. Nach bisherigen Meldungen brach zunächst in einem Gebäudeteil gegen 08:50 Uhr ein Feuer aus. Während der Löschmaßnahmen wurde dann gegen 10:00 Uhr ein zweiter Brand in einem anderen Gebäudeteil der Schule gemeldet. Die betroffenen Gebäude wurde geräumt, die Feuerwehren aus Winsen und Südwinsen waren vor Ort ...

