POL-CE: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Celle (ots) - Gestern (05.11.2025) ist es in der Hannoverschen Heerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine 87 Jahre alte Dame gegen 13:20 Uhr mit ihrem PKW von einem Grundstück nach rechts auf die Fahrbahn der Hannoverschen Heerstraße ein. Dabei übersah sie einen LKW und prallte mit diesem zusammen. Der Wagen der Seniorin wurde durch den Aufprall gegen eine Straßenlaterne ...

mehr