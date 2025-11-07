PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Celle (ots)

Gestern Mittag (06.11.2025) hat sich in der Langnerstraße in Celle ein Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige mit ihrem VW gegen 12:15 Uhr die Langnerstraße und bog nach links in den Blumenweg ein. Hierbei übersah sie eine von links kommende 77 Jahre alte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

