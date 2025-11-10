PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnhaus-Einbrecher festgenommen. Haftbefehle erlassen!

Celle (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners gelang dem Einsatz- und Streifendienst der Polizei Celle am Freitagsabend gegen 21 Uhr ein sofortiger Fahndungserfolg im Stadtgebiet. Der Anrufer teilte mit, vermutlich zwei verdächtige Personen im Keller eines Einfamilienhauses beobachtet zu haben. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch ein Diensthundeführer, waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort und umstellten das Gebäude. Beide Täter versuchten zu flüchten, wurde aber von den Einsatzkräften und dem Diensthund in unmittelbarer Nähe lokalisiert und gestellt. Die Verdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei den Festgenommenen, jeweils 46 Jahre alt, konnten Diebesgut aus dem Einbruch und Tatwerkzeug sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Celle ordnete noch in der Nacht die Festnahme an und beantragte Haftbefehle gegen die Männer, die eine Bereitschaftsrichterin am Sonnabend auch erließ. Der Tatvorwurf des Wohnungseinbruchs wiegt schwer, das Gesetz sieht bei einer Verurteilung eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vor. Die Ermittlungen zu Tatzusammenhängen dauern an. Die Polizeiinspektion Celle lobt das Verhalten des Anrufers, aber auch die Kooperation der im Rahmen des Einsatzes zu ihren Beobachtungen befragten Bürgerinnen und Bürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 09.11.2025 – 12:00

    POL-CE: Gemeinsamer Pressebericht der Polizeiinspektion Celle vom 07.11.2025 bis zum 09.11.2025

    Celle (ots) - Körperverletzung bei Fußballspiel Celle/ Altenhagen- Am Freitagabend kommt es bei einem Fußballspiel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern. Nach einem erfolglosen Angriff geraten ein Stürmer und ein Verteidiger aneinander. Nachdem der Ball wieder auf der anderen Seite des Feldes ist und der Schiedsrichter sich ebenfalls dort befindet, ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:34

    POL-CE: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

    Celle (ots) - Gestern Morgen (06.11.2025) hat sich in der Blumlage in Celle ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Ein 14 Jahre altes Mädchen überquerte mit ihrem Rad gegen 07:40 Uhr den Fußgängerüberweg Ecke Blumlage / Herzog-Ernst-Ring. Aus Richtung Innenstadt näherte sich ein Auto und übersah die Schülerin. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin das ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:20

    POL-CE: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

    Celle (ots) - Gestern Mittag (06.11.2025) hat sich in der Langnerstraße in Celle ein Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige mit ihrem VW gegen 12:15 Uhr die Langnerstraße und bog nach links in den Blumenweg ein. Hierbei übersah sie eine von links kommende 77 Jahre alte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Eine Schadenshöhe steht ...

    mehr
