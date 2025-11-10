Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnhaus-Einbrecher festgenommen. Haftbefehle erlassen!

Celle (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners gelang dem Einsatz- und Streifendienst der Polizei Celle am Freitagsabend gegen 21 Uhr ein sofortiger Fahndungserfolg im Stadtgebiet. Der Anrufer teilte mit, vermutlich zwei verdächtige Personen im Keller eines Einfamilienhauses beobachtet zu haben. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch ein Diensthundeführer, waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort und umstellten das Gebäude. Beide Täter versuchten zu flüchten, wurde aber von den Einsatzkräften und dem Diensthund in unmittelbarer Nähe lokalisiert und gestellt. Die Verdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei den Festgenommenen, jeweils 46 Jahre alt, konnten Diebesgut aus dem Einbruch und Tatwerkzeug sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Celle ordnete noch in der Nacht die Festnahme an und beantragte Haftbefehle gegen die Männer, die eine Bereitschaftsrichterin am Sonnabend auch erließ. Der Tatvorwurf des Wohnungseinbruchs wiegt schwer, das Gesetz sieht bei einer Verurteilung eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vor. Die Ermittlungen zu Tatzusammenhängen dauern an. Die Polizeiinspektion Celle lobt das Verhalten des Anrufers, aber auch die Kooperation der im Rahmen des Einsatzes zu ihren Beobachtungen befragten Bürgerinnen und Bürger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell