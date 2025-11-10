Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auffahrunfall mit drei leicht Verletzten

Celle (ots)

Heute Morgen ist es gegen 07:30 Uhr auf der L 240 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges die L 240 aus Scheunen kommend in Richtung Groß Hehlen. Nach einem Überholvorgang bremste er sein Fahrzeug stark ab, sodass die hinter ihm fahrenden Autos ebenfalls stark bremsen mussten. Eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford einer 39-jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vor ihr fahrenden Opel einer 18-jährigen geschoben. Drei Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus transportiert. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 16.000 Euro. Die Ermittlungen zum weiteren Unfallhergang dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der L240.

