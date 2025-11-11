PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: LKW-Unfall endet glimpflich

Sülze / Offen (ots)

Gestern (10.11.2025) hat sich auf der K 22 ein Unfall ereignet. Der 55 Jahre alte Fahrer eines LKW befuhr die K22 von Sülze kommend in Richtung Offen. Hier kam er gegen 11:55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Gespann am rechten Fahrbahnrand auf den Grünstreifen. Der mit Holzstämmen beladene Anhänger kippte dort auf die Seite und beschädigte einen Baum. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Der LKW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

