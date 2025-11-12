Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis im Celler Stadtgebiet

Celle (ots)

Einer Polizeistreife fiel gestern (11.11.2025) Mittag in Celle ein 24-jähriger durch seine aggressive Fahrweise auf. Die Beamten stoppten den Ford gegen 11:30 Uhr und kontrollierten ihn in der Straße "An der Lake". Dabei stellten sie fest, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Auch ein 47-jähriger war gestern im Celler Stadtgebiet ohne Führerschein unterwegs. Die Beamten kontrollierten den Daimlerfahrer gegen 12:40 Uhr in der Biermannstraße und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Führerschein ermittelt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

