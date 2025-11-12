PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis im Celler Stadtgebiet

Celle (ots)

Einer Polizeistreife fiel gestern (11.11.2025) Mittag in Celle ein 24-jähriger durch seine aggressive Fahrweise auf. Die Beamten stoppten den Ford gegen 11:30 Uhr und kontrollierten ihn in der Straße "An der Lake". Dabei stellten sie fest, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Auch ein 47-jähriger war gestern im Celler Stadtgebiet ohne Führerschein unterwegs. Die Beamten kontrollierten den Daimlerfahrer gegen 12:40 Uhr in der Biermannstraße und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Führerschein ermittelt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 10:37

    POL-CE: Brand eines Balkons eines Mehrfamilienhauses

    Celle (ots) - Gestern (10.11.2025) Nachmittag ist ein Celle zu einem Brand in der Straße "Vorwerker Platz" gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand gegen 16:40 Uhr auf einem Balkon im Hochparterre des achtstöckigen Gebäudes aus und griff auf die dazugehörige Wohnung über. Durch die Rauchentwicklung wurden diverse weitere Balkone und Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:57

    POL-CE: LKW-Unfall endet glimpflich

    Sülze / Offen (ots) - Gestern (10.11.2025) hat sich auf der K 22 ein Unfall ereignet. Der 55 Jahre alte Fahrer eines LKW befuhr die K22 von Sülze kommend in Richtung Offen. Hier kam er gegen 11:55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Gespann am rechten Fahrbahnrand auf den Grünstreifen. Der mit Holzstämmen beladene Anhänger kippte dort auf die Seite und beschädigte einen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:53

    POL-CE: Auffahrunfall mit drei leicht Verletzten

    Celle (ots) - Heute Morgen ist es gegen 07:30 Uhr auf der L 240 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges die L 240 aus Scheunen kommend in Richtung Groß Hehlen. Nach einem Überholvorgang bremste er sein Fahrzeug stark ab, sodass die hinter ihm fahrenden Autos ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren