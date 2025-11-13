PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Orientierungslose Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Celle (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Polizei Celle über eine orientierungslose 70-jährige Frau informiert, die im Bereich der Dammaschwiesen umherirrte. Der Hinweis kam gegen 17:50 Uhr von ihrem Neffen, der mitteilte, dass seine Tante sich auf einem Feld in der Nähe eines Flusses befinde und offensichtlich die Orientierung verloren habe.

Da die Frau ausschließlich Polnisch spricht, wurde über einen polizeilichen Sprachmittler telefonischer Kontakt zu ihr aufgenommen. Während des Gesprächs berichtete die Frau, dass sie in den Fluss gestürzt sei und nun durchnässt sei. Ihren genauen Standort konnte sie jedoch nicht nennen.

Durch eine technische Ortung seitens der Rettungsleitstelle konnte der Aufenthaltsbereich der Frau eingegrenzt werden. Kurz darauf brach der telefonische Kontakt ab, woraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden.

Einsatzkräfte der Polizei, die sich im Nahbereich befanden, konnten schließlich Hilferufe wahrnehmen und die Seniorin wohlbehalten auffinden. Sie wurde mit leichten, sturzbedingten Gesichtsverletzungen an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes von Polizei und Rettungsdienst konnte Schlimmeres verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

