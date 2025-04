POL-HI: Kontrolle am Bahnhof - Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen, mitgeführte Drogen beschlagnahmt

Hildesheim (ots) - Bockenem(fri): Am 12.04.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter nach ersten Ermittlungen gegen 23 Uhr eine Fensterscheibe der Oberschule in Bockenem. Anschließend entfernten sich die bislang Unbekannten nach Angaben eines Zeugen fluchtartig fußläufig in Richtung Stormstraße. Zeugen die weitere Angaben machen können, werden gebeten sich mit ...

