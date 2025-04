Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hundehalter nach Hundebiss gesucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Holle (Lö) Bereits am 04.04.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Aufeinandertreffen eines 64-jährigen Mannes aus Hildesheim mit einem Pärchen mit insgesamt 3 Hunden. Der Hildesheimer fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Hockeln und Derneburg von hinten an die nicht angeleinten Hunde und das Pärchen heran. Um auf sich aufmerksam zu machen betätigte der Fahrradfahrer die Klingel. Der männliche Hundehalter wies den Radfahrer daraufhin an, stehen zu bleiben, was dieser auch machte. In diesem Moment biss ihn jedoch einer der drei Hunde (schwarz/weiß gefleckter Terrier) in den Unterschenkel. Hierdurch entstand eine Bisswunde die nachträglich ärztlich behandelt werden musste. Der Hundehalter kann wie folgt beschrieben werden:

- korpulente Statur - höchstens 180cm groß - Brille - hochdeutsche Sprache

Bei den Hunden handelte es sich um 2 Terrier und einen Retriever. Die Polizei bittet nun Zeugen die Auskunft über den männlichen Hundehalter bzw. die Hunde geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Amtsnummer 05063/9010, zu melden.

