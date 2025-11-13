Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Seniorin bei den Dammaschwiesen angegriffen

Celle (ots)

Im Zusammenhang mit der gestern (12.11.2025) vermissten Seniorin haben sich nun neue Erkenntnisse ergeben. Die orientierungslose 70-jährige war gestern am frühen Abend nach kurzer Suche durch Polizeikräfte im Bereich der Dammaschwiesen in Celle angetroffen worden. Heute nahm die Seniorin Kontakt mit der Polizei und schilderte, dass sie gestern Nachmittag gegen 16 Uhr im Bereich der Dammaschwiesen von einer bislang unbekannten männlichen Person angegriffen wurde. Die Frau befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Der genaue Tathergang und der Tatort sind momentan noch unklar. Ob der gestrige Vorfall im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 15.10.2025 steht, bei dem eine 21-jährige Frau angegriffen worden ist, wird derzeit geprüft. Personen, die gestern Nachmittag (12.11.2025) gegen 16 Uhr im Bereich der Dammaschwiesen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell