POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bergen (ots) - Eine 66 Jahre alte Frau befuhr gestern (11.11.2025) mit ihrem Ford die B3 aus Bergen kommend in Richtung Offen. Auf dieser Strecke kam sie gegen 13:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die ...

