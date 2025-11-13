PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern (12.11.2025) ist es in der Fuhrberger Straße in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Radfahrerin befuhr gegen 10:50 Uhr aufgrund einer baustellenbedingten Sperrung des Geh- und Radweges die Fahrbahn der Fuhrberger Straße. Hier stieß sie mit dem Daimler eines 64-jährigen zusammen und stürzte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:45

    POL-CE: Versuchter Einbruch in Turnhalle

    Celle (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 11.11.2025 auf Mittwoch, 12.11.2025 versucht, in die Turnhalle der Grundschule Hehlentor einzubrechen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter im Zeitraum zunächst erfolglos, in den Turnhallentrakt in der Harburger Straße zu gelangen. Dann verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Vorraum der Turnhalle. Ob dort ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:51

    POL-CE: Orientierungslose Seniorin wohlbehalten aufgefunden

    Celle (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Polizei Celle über eine orientierungslose 70-jährige Frau informiert, die im Bereich der Dammaschwiesen umherirrte. Der Hinweis kam gegen 17:50 Uhr von ihrem Neffen, der mitteilte, dass seine Tante sich auf einem Feld in der Nähe eines Flusses befinde und offensichtlich die Orientierung verloren habe. Da die Frau ausschließlich Polnisch spricht, wurde über einen ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:58

    POL-CE: Frau bei Unfall leicht verletzt

    Bergen (ots) - Eine 66 Jahre alte Frau befuhr gestern (11.11.2025) mit ihrem Ford die B3 aus Bergen kommend in Richtung Offen. Auf dieser Strecke kam sie gegen 13:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren