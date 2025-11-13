POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt
Celle (ots)
Gestern (12.11.2025) ist es in der Fuhrberger Straße in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Radfahrerin befuhr gegen 10:50 Uhr aufgrund einer baustellenbedingten Sperrung des Geh- und Radweges die Fahrbahn der Fuhrberger Straße. Hier stieß sie mit dem Daimler eines 64-jährigen zusammen und stürzte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 300 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell