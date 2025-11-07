Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Diebstahl gesucht, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Heilbronn (ots)

Ravenstein-Oberwittstadt: Werkzeug entwendet- Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte bei Oberwittstadt verschiedene Werkzeugkästen und Zubehör. Zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 5:45 Uhr am darauffolgenden Morgen öffneten die Täter, auf der Baustelle zwischen Oberwittstadt und Schillingstadt in Fahrrichtung Schillingstadt linksseitig der Kreisstraße 3966, auf unbekannte Weise mehrere abgeschlossene Fächer an abgestellten Baufahrzeugen und entnahmen das Werkzeug daraus. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich um die Baustelle oder an der K3966 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Unbekannter stellt Baustellenschilder um - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag ,6:30 Uhr, stellte ein Unbekannter Schilder einer Baustelle bei Buchen um. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen der Landesstraße 582 und der Kreisstraße 3903. Nachdem die Position der Schilder verändert wurde war nicht mehr klar erkenntlich, dass die Straße aktuell gesperrt ist. Infolgedessen befuhr ein PKW irrtümlicherweise die Straße und kollidierte mit einem Baustellenfahrzeug. Das Polizeirevier Buchen sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zum möglichen Täter oder dem genauen Zeitpunkt des Schilderumstellens geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

