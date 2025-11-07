Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht auf Autobahn, Rollerunfall, Unfall in Kreisverkehr

Heilbronn (ots)

Werbach: Rollerfahrer stürzt unter Drogeneinfluss

Am Donnerstagabend stürzte ein Rollerfahrer in Werbach. Der 47-Jährige war gegen 17:15 Uhr mit seinem Roller der Marke Zhejiang Tianying auf der Landesstraße 506 von Werbach kommend in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs als er mit seinem Fahrzeug ins Schlingern geriet, nach rechts in Bankett fuhr und dort stürzte. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und kam in eine Klinik. Am Roller entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 1.000 Euro. Ein Urintest zeigte im Nachgang, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

A81/Widdern: Gespann verliert Teile und fährt davon - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag verlor ein Wohnwagengespann auf der Autobahn 81 bei Widdern mehrere Teile und verursachte dadurch einen Unfall. Ein bislang Unbekannter war gegen 14:15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe des Infoschildes zur Jagsttalbrücke, zwischen den Abfahrten Möckmühl und Osterburken, verlor das Fahrzeug die linke Spiegelverlängerung, welche zum Führen von Wohnanhängern gedacht ist. Das Gestänge fiel auf die Fahrbahn von wo es durch einen weiteren PKW auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort wurde ein dritter PKW durch die Spiegelverlängerung getroffen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Wohnwagengespann machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

Werbach: Fahrzeug fährt über Kreisverkehr und verunfallt

Am Freitagmorgen überfuhr ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit einen Kreisverkehr in Werbach und verunfallte anschließend. Die 85-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr gegen 8:45 Uhr die Hauptstraße in Richtung Impfingen, als sie mutmaßlich Gas und Bremse verwechselte. Dies hatte zur Folge, dass das Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit über einen Kreisverkehr fuhr und von dort zunächst mit einem Zaun auf der rechten Fahrbahnseite und anschließend mit dem Bordstein auf der linken Seite kollidierte. Der Wagen kam schließlich auf der Landesstraße 506 zum Stehen. Der Führerschein der Frau wurde daraufhin beschlagnahmt. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

