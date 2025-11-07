Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten Fahrzeug in Buchen und fuhr anschließend davon. Gegen 14:30 Uhr stellte ein 32-Jähriger seinen Opel auf einem Supermarktparkplatz in der Daimlerstraße ab. Als er gegen 15:15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen linken Radkasten fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den Opel und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Es konnten rote Lackantragungen am beschädigten Fahrzeug festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Buchen sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell