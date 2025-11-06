Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall auf Bundesstraße, Geschädigter von Unfall gesucht und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kupferzell: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Am Mittwochabend musste die Bundesstraße 19 in Fahrtrichtung Kupferzell nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen halbseitig gesperrt werden. Gegen 17:45 Uhr kam es zwischen Gaisbach und Kupferzell zu stockendem Verkehr, weshalb ein 53-jähriger Audi-Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren musste. Die darauffolgende. 20-jährige Fahrerin eines Opels bremste ihr Fahrzeug infolgedessen ab. Dies bemerkte eine 34-Jährige mit ihrem BMW vermutlich zu spät und fuhr auf den Opel auf, welcher dadurch auf den Audi aufgeschoben wurde. Die B19 musste zur Räumung der Unfallstelle zeitweise halbseitig gesperrt werden. An den drei Fahrzeugen entstanden geschätzte Schäden von insgesamt ca. 17.500 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Forchtenberg: Geschädigter fährt nach Unfall davon

Ein Pkw-Fahrer, dessen Fahrzeug am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 1048 bei Forchtenberg höchstwahrscheinlich beschädigt wurde, fuhr vermutlich unwissend davon. Gegen 05:45 Uhr fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz auf der L 1048 an der Einmündung zur L 1045 auf einen vor ihr anhaltenden Pkw auf. Dies schien der Geschädigte vermutlich nicht bemerkt zu haben. Die Mercedes-Fahrerin machte noch durch mehrfaches Hupen auf sich aufmerksam, trotzdem fuhr der Lenker des beschädigten Fahrzeugs in Richtung Weißbach davon. Die Verursacherin des Unfalls konnte nur angeben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen zweifarbigen Klein-Pkw mit Künzelsauer Zulassung handelte. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000.00 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, bzw. die geschädigte Person, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Pfedelbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter beschädigte im Laufe des Mittwochs mit seinem Fahrzeug einen in Pfedelbach geparkten BMW und floh. Laut den bisherigen Ermittlungen parkte ein 19-Jähriger seinen BMW am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr in der Hohenlohe-Allee auf dem Parkplatz an der Nobelgusch. Gegen 15:45 Uhr fand er ihn in beschädigtem Zustand vor. Der verursachte Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

