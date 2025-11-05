Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Unfall in Kreuzungsbereich

Am Dienstagmorgen kam es bei einem Abbiegemanöver in Neuenstein zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Gegen 7:15 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem BMW die Kreisstraße 2349 von Stolzeneck kommend in Fahrrichtung Großhirschbach als sie nach links in die Kreisstraße 2350 einbiegen wollte. Auf der K2350 stand an der Kreuzung ein 30-jähriger Passatfahrer und wartete verkehrsbedingt. Die BMW-Fahrerin fuhr mutmaßlich beim Abbiegen einen zu kleinen Bogen, was zu einem Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge führte. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Künzelsau: Unfallflucht auf öffentlichem Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag kollidierte ein Unbekannter mit einem geparkten Fahrzeug in Künzelsau und fuhr anschließend davon. Gegen 7 Uhr stellte eine 60-Jährige ihren BMW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Stettenstraße ab. Als sie gegen 14 Uhr zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem linken Kotflügel fest. Des Weiteren war ihr linker Außenspiegel nach vorne gebogen. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Ein- oder Ausparken das Auto der Frau mit seinem Fahrzeug und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

