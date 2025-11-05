PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Wohnhaus, Unfallflucht auf Parkplatz

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Am Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Diedesheim ein. Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19 Uhr verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Sudentenstraße. Im Inneren wurde ein Zimmer durchsucht. Entwendet wurde nach jetzigem Stand nichts. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Sudetenstraße machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen kollidierte ein Unbekannter mit einem geparkten Fahrzeug in Mosbach und fuhr anschließend davon. Gegen 7:45 Uhr stellte eine 48-Jährige ihren Citroen auf einem Supermarktparkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße ab. Als sie gegen 10:15 Uhr zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der rechten Seite der hinteren Stoßstange ihres Autos fest. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Ein- oder Ausparken das Auto der Frau und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren