Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim / L507: Verkehrsunfall - Zwei Verletzte und Totalschaden nach Kollision

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 507 (L507) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin und ein 64-jähriger Mann kollidierten mit ihren Pkws frontal. Die 21-Jährige befuhr gegen 8:45 Uhr die L507 aus Richtung Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Wertheim-Nassig. Zur gleichen Zeit fuhr der 64-Jährige mit seinem Mercedes Benz in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder Ablenkung geriet die junge Fahrerin zunächst mit ihrem BMW ins rechte Bankett. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor sie die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes Benz des 64-Jährigen kam. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über die gesamte Fahrbahn und weit über den Grünstreifen hinaus. Der 64-jährige Mercedes-Fahrer wurde von einem Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Unfallverursacherin konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Feuerwehren aus Wertheim, Dörlesberg und Nassig waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Wertheim: E-Scooter-Fahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Am Montag kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße in Wertheim, auf Höhe der Feuerwache. Ein 62-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW aus Richtung Spessartkreuzung in Richtung Weingärtnerstraße unterwegs war, wollte auf Höhe des Parkplatzes der Feuerwache nach rechts in die Zufahrt zum Parkplatz abbiegen. Dabei übersah der Mann einen 15-jährigen E-Scooter-Fahrer, der verbotswidrig auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer wurde bei der Kollision gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert, welche hierbei komplett zu Bruch ging. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der 15-jährige E-Scooter-Fahrer konnte nach dem Unfall zunächst aufstehen und war ansprechbar. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.700 Euro.

